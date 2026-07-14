Вестерн, соулслайк и шутер от первого лица: журналисты поделились первыми впечатлениями от амбициозной Guns of Eschaton

Недавно для ПК и консолей была анонсирована игра Guns of Eschaton от молодой студии Eschatology Entertainment. И уже сейчас в рамках крупнейшей выставки Bilibili World 2026 издатель 4Divinity предоставил игрокам возможность лично опробовать стенд амбициозного проекта. Японские журналисты поделились первыми впечатлениями и взяли интервью у креативного директора игры Фуада Кулиева.

Главной фишкой Guns of Eschaton стало уникальное смешение казалось бы несочетаемых жанров: это хардкорный "окультный постапокалиптический вестерн-соулслайк" и шутера от первого лица. Отдельно отмечается и визуальный стиль игры. Guns of Eschaton стала последней работой арт-директора Виктора Антонова, создателя шедевральных миров Half-Life 2 и Dishonored, который, к сожалению, скончался в прошлом году.

После первых 20 минут игры многие журналисты вынесли единый вердикт: «Это абсолютно ни на что не похожее ощущение тяжести». В отличие от классических современных шутеров-«мясорубок», передвижение в Guns of Eschaton медлительное и тяжелое, а вот бои требуют скорости реакции и менеджмента ресурсов. Здесь ценен каждый выстрел. У протагониста есть система выносливости, ограниченный запас самодельных пуль, а при стрельбе из револьвера необходимо вручную взводить курок и досылать патроны. При этом, как в любом Dark Souls, цена ошибки фатальна.

Ключевой механикой битв стал «Кодекс» — система анализа врагов. Она представлена в виде виртуального дневника, который заполняется только после многократных смертей и встреч с монстрами. Кодекс диктует строгую систему стрельбы. Журналисты пояснили на примере: чтобы нанести крупному монстру ощутимый урон, необходимо вести шквальный огонь не просто в голову, а в строго изученном тактическом порядке — сначала отстрелить правое плечо, затем прострелить левую ногу, и лишь потом сделать финальный смертельный выстрел в уязвимый череп. Большим подспорьем в сражениях выступит система ближнего боя — удачное блокирование атаки монстра за долю секунды переходит в парирование и активирует временное замедление времени для меткой ответной атаки. А после поражений игроков будут преследовать мстительные фантомы, вызывающие стрелка на типичную "ковбойскую дуэль на скорость выхватывания оружия".

Во время короткого интервью креативный директор Фуад Кулиев добавил, что игра изначально не проектировалась для одиночек. Разработчики Guns of Eschaton заложили фундамент для полноценного онлайн-кооператива. Всю мрачную кампанию можно будет преодолеть вдвоем, и при этом сложность ИИ не будет удваиваться пропорционально количеству бойцов. В довесок любителей пощекотать нервы порадует функция PvP-вторжений в миры других игроков.