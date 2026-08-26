Зрелищный трейлер Guns of Eschaton от дизайнера Half-Life 2 и Dishonored 2

На gamescom показали новый геймплейный трейлер Guns of Eschaton — необычного сочетания шутера от первого лица и Soulslike. Над визуальным стилем игры работает Виктор Антонов, арт-директор Half-Life 2, Dishonored 2 и Wolfenstein: The New Order.

Действие развернется в мире в духе Дикого Запада, где привычные перестрелки встречаются с механиками Soulslike. Здесь нельзя просто бездумно расстреливать противников: каждый патрон имеет значение, а каждое оружие обладает своими особенностями, которые придется изучить.

Главными противниками станут огромные боссы, созданные на основе образов из мифологии Дикого Запада. В новом трейлере одним из них показали загадочного всадника в маске, однако на пути игроков встретится еще немало опасных существ.

Guns of Eschaton можно будет пройти в одиночку или вместе с другими игроками. В кооперативе напарники смогут вместе сражаться с врагами, а в игре также появится PvP. В ролике показали один из таких боев, где героям пришлось отбиваться от стада призрачных бизонов.

Guns of Eschaton создается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.