Анонсирована Guns of Fury, сочетающая в себе Metal Slug и Castlevania

Gelato Games анонсировала Guns of Fury — платформер в стиле ретро, ​​который сочетает Metal Slug и Castlevania. Игроки будут исследовать огромный взаимосвязанный мир, получать новые способности и оружие, сражаться с эпическими боссами и останавливать планы злой корпорации.

По мере прохождения игры вы будете открывать новые предметы и способности, а также получать деньги для покупки нового снаряжения у торговцев. Это поможет вам получить доступ к новым областям и сражаться с более сильными врагами, включая грозных боссов.

В Guns of Fury будет 16-битная пиксельная графика и окружение, которое вы сможете разрушить. В игре будет более 10 боссов, и она позволит игрокам управлять различными мехами, каждый из которых обладает уникальными атаками и способностями.