ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Guns of Fury 2024 г.
Экшен, Аркада, Инди, Платформер
0 0 оценок

Анонсирована Guns of Fury, сочетающая в себе Metal Slug и Castlevania

monk70
Новости

Gelato Games анонсировала Guns of Fury — платформер в стиле ретро, ​​который сочетает Metal Slug и Castlevania. Игроки будут исследовать огромный взаимосвязанный мир, получать новые способности и оружие, сражаться с эпическими боссами и останавливать планы злой корпорации.

По мере прохождения игры вы будете открывать новые предметы и способности, а также получать деньги для покупки нового снаряжения у торговцев. Это поможет вам получить доступ к новым областям и сражаться с более сильными врагами, включая грозных боссов.

В Guns of Fury будет 16-битная пиксельная графика и окружение, которое вы сможете разрушить. В игре будет более 10 боссов, и она позволит игрокам управлять различными мехами, каждый из которых обладает уникальными атаками и способностями.

19
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Alexxgersh

Добротно

3
Cидoрыч
1
Рука Летудзика

босс-вертолет будет, надо брать

0
funtovpavel

чем то контру напомнила ,эх времена....

0
Wolfenstein

вот эт прорыв в индустрии, слепили подобие 40 летней контры в 2024 году лол🪤осталось ретурдикам со своим трешаком машину времени сделать чтоб их кал актуальным вновь стал🗿🪤Док, нужно больше плутония

-1