Анонсирована Guns of Fury, сочетающая в себе Metal Slug и Castlevania

Gelato Games анонсировала Guns of Fury — платформер в стиле ретро, который сочетает Metal Slug и Castlevania. Игроки будут исследовать огромный взаимосвязанный мир, получать новые способности и оружие, сражаться с эпическими боссами и останавливать планы злой корпорации.
По мере прохождения игры вы будете открывать новые предметы и способности, а также получать деньги для покупки нового снаряжения у торговцев. Это поможет вам получить доступ к новым областям и сражаться с более сильными врагами, включая грозных боссов.
В Guns of Fury будет 16-битная пиксельная графика и окружение, которое вы сможете разрушить. В игре будет более 10 боссов, и она позволит игрокам управлять различными мехами, каждый из которых обладает уникальными атаками и способностями.
Добротно
босс-вертолет будет, надо брать
чем то контру напомнила ,эх времена....
вот эт прорыв в индустрии, слепили подобие 40 летней контры в 2024 году лол🪤осталось ретурдикам со своим трешаком машину времени сделать чтоб их кал актуальным вновь стал🗿🪤Док, нужно больше плутония