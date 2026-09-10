Издательство VALOFE объявило о перезапуске MMORPG Icarus Online на глобальном рынке и скором начале тестирования

Корейское издательство VALOFE и оператор GOP анонсировали возвращение условно-бесплатной многопользовательской ролевой игры Icarus Online. Проект, в свое время запомнившийся механикой приручения летающих существ и битвами в воздухе, решено перезапустить в формате единого глобального сервера. Официальный релиз обновленной версии для персональных компьютеров под управлением Windows запланирован на осень 2026 года, а предварительная регистрация для всех желающих стартовала 10 сентября 2026 года через сервисы VFUN и Pmang. При этом для международной аудитории предусмотрена поддержка 6 языков, включая русский, английский, японский, традиционный китайский, испанский и португальский.

Перед полноценным возвращением на рынок авторы проведут закрытое бета-тестирование, которое пройдет в период с 29 сентября по 5 октября 2026 года. Несмотря на статус закрытого теста, доступ к нему фактически окажется открытым для всех владельцев учетных записей VFUN или Pmang, оформивших предварительную регистрацию, так как лимит на количество участников разработчики вводить не стали. Главными целями тестирования заявлены проверка начального темпа прокачки, баланса, серверной стабильности и многоязычной локализации, а также выявление технических проблем с установкой клиента перед осенней премьерой.

Наиболее примечательным и спорным аспектом предстоящего тестирования выступает финансовая модель. Весь накопленный за время беты прогресс, персонажи и добытая экипировка пойдут под нож сразу после 5 октября 2026 года, однако во внутриигровом магазине все равно позволят тратить реальные деньги в виде платформенных очков GCOIN и JEWEL. Чтобы сгладить неизбежное удаление купленных предметов при общем сбросе данных, издатель пообещал вернуть всем протестировавшим внутриигровой магазин игрокам 110% от суммы потраченных средств уже на релизе официальной версии.

Для дополнительного привлечения аудитории подготовлены различные наборы внутриигровых подарков. Всем участникам закрытой беты после запуска основного сервера выдадут питомца Sakura Karasha Jr., памятный титул ICARUS Vanguard, косметический костюм Красная пижама дракона, 100 единиц валюты Ellun, двухнедельную премиум-сумку и 5 камней улучшения снаряжения. Отдельно среди тестировщиков случайным образом выберут 100 счастливчиков, которым достанутся недельная премиум-подписка, 300 единиц Ellun, 10 камней усиления и 3 элитные руны, а общая шкала предварительной регистрации предусматривает выдачу бонусов по достижении отметок от 5000 до 20000 пользователей.

Сюжетная линия глобальной версии вновь отправит пользователей на просторы континента Midellas, где божественным драконам и народам мира угрожает демонический бог Zelnaris. Игрокам предстоит пройти цепочку заданий по спасению принцессы Lania, причем разработчики обещают расширить приключение походом в доселе неизведанные вулканические земли Magmafora. Ключевой особенностью геймплея останется поиск, приручение и дрессировка сотен разнообразных существ, способных перемещаться по земле и парить в небесах во время масштабных сражений форматов PvE и PvP.

Параллельно создатели опубликовали рекомендуемые системные требования, которые способны удивить контрастом между почтенным возрастом движка и запросами к железу. Для запуска игры на базе устаревшего графического API DirectX 9.0c авторы рекомендуют процессор уровня Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 7 1800, сразу 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня GeForce GTX 1050 либо Radeon RX 570. На накопителе проект потребует не менее 30 ГБ свободного места, при этом разработчики отдельно подчеркнули возможные проблемы совместимости со старыми операционными системами вроде Windows XP, Windows Vista и Windows 8.