От Браун Бесса до Деринджера: создатели Gunsmith Simulator готовят масштабное историческое дополнение

Польские разработчики из GameHunters решили порадовать поклонников своего симулятора оружейника чем-то необычным. В декабре для Gunsmith Simulator выйдет дополнение Flint & Powder, где можно будет повозиться со старинным оружием времён чёрного пороха.

А набор стволов там подобрался что надо. Будет и знаменитый британский мушкет Браун Бесс, который успел повоевать чуть ли не по всему миру, и компактный Деринджер — такой маленький пистолет, который легко прятали в кармане.

Не забыли разработчики и про родную Польшу — добавили в игру козеницкую винтовку. Говорят, она была такой точной, что солдаты Речи Посполитой на неё чуть ли не молились. Также в дополнении затесался испанский миклетский пистолет. Ну и на закуску положили датский драгунский пистолет 1772 года. Его обычно использовали кавалеристы.

И всё это оружие можно будет разобрать, починить и даже проверить в деле. Кстати, сама игра в прошлом месяце вышла из раннего доступа в Steam.