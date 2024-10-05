Симулятор оружейника Gunsmith Simulator покинул ранний доступ - в игре появились гранатомёты

Gunsmith Simulator вышел из раннего доступа, и разработчики из GameHunters под крылом издательства PlayWay S.A. приготовили настоящий сюрприз — в игре появились гранатомёты.

Теперь игроки смогут поближе познакомиться с такими «громкими ребятами», как РПГ-7, M79, GP25 и M203. Каждый из них — настоящая звезда на поле боя. РПГ-7, к примеру, способен превратить танк в груду металлолома, а M79 — незаменимый помощник пехоты. Что касается GP25 и M203, эти подствольные крошки отлично дополняют АКМ и M4 соответственно, превращая обычную винтовку в настоящего монстра городских сражений.

И понятное дело, что для такого оружия нужно какое-то новенькое место. Поэтому разработчики расщедрились на самое большое стрельбище в игре, где можно вдоволь наиграться с новыми игрушками. Там вы можете попробовать подбить бронетранспортёр. Или же почувствовать себя героем боевика, расчищая городские кварталы. Также есть и другие мини-игры.

А для тех, кто любит похвастаться своими творениями, в игре появились две новые комнаты. Фотостудия позволит сделать эффектные снимки вашего оружия — чем круче фото, тем больше денег оно принесёт на аукционе. Ну а оружейная станет настоящим музеем ваших достижений. Правда, чтобы попасть туда, придётся немного поломать голову — вход в неё спрятан.