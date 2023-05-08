Gunsmith Simulator 2023 г.
7.1 18 оценок

Симулятор оружейника Gunsmith Simulator получит бесплатный пролог 10 мая

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monk70
Новости

GameHunters сообщили, что премьера бесплатного пролога симулятору оружейника Gunsmith Simulator: состоится 10 мая. Gunsmith Simulator: Prologue — удивительная игра-симулятор, которая перенесет вас в мир оружейного дела и позволит вам узнать, как работает оружие. Вы испытаете много захватывающих моментов, познакомившись с новыми моделями оружия и персонализировав их по своему вкусу. В процессе игры у вас будет возможность научиться собирать и разбирать оружие, а также проводить более сложные ремонты и модификации. После завершения ваших шедевров вас будут ждать настоящие испытания - испытания на виртуальном тире.

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