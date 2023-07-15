Симулятор оружейника Gunsmith Simulator выйдет в раннем доступе Steam 19 июля

Разработчики Gunsmith Simulator вернулись с захватывающими новостями для всех любителей оружия. 19 июля игра выйдет в раннем доступе в Steam. После восторженного приема игроками пролога вскоре их ждет еще одно увлекательное путешествие в мир оружейного дела!. Команда GameHunters представила новый трейлер.
В Gunsmith Simulator вы будете играть за виртуальных оружейников, открывая в своей мастерской различные аспекты работы с оружием. Вы будете принимать заказы, а затем ремонтировать, обновлять и настраивать оружие в соответствии с индивидуальными потребностями клиентов.
В игре вы будете тщательно изучать оружие, заменяя и ремонтируя детали, а также изготавливая новые элементы из дерева и металла. Вам нужно будет обновить деревянные и металлические поверхности и удалить грязь и ржавчину. Кроме того, вы будете использовать новейшие гаджеты, такие как оптические прицелы, пистолетные рукоятки, лазеры и фонарики, а затем раскрашивать оружие для создания уникальных копий с учетом потребностей ваших клиентов.
Также нельзя пропустить стрельбище, где вы будете испытывать свои новоиспеченные пушки. У вас будет возможность отточить свои навыки в дальней и хронометражной стрельбе, в таких соревнованиях, как стрельба по тарелочкам и ловушкам, а также в ближнем бою на стрельбище CQB и на трассе разрушительной стрельбы.
лол, когда выйдет симулятор гинеколога, вот сонибои пооблюются)
Выглядит неплохо. Но я бы не стал конечно пескоструйкой оружейные детали чистить, которые в микронах подогнаны друг под друга.
В оружии стараются не делать деталей, которые подогнаны друг к другу в микронах, т.к. это отрицательно скажется на надёжности.А пескоструил он арочную ствольную коробку, которая сама по себе изготавливается литьём и не является прецезионной деталью.
Да, согласен, я хрень ляпнул.
Есть немного похожая штука под названием World of Guns)
маленькая толи́ка Таркова.