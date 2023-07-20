Симулятор оружейника Gunsmith Simulator вышел в раннем доступе ©

GameHunters сообщила о премьере Gunsmith Simulator в раннем доступе. Игра позволит вам погрузиться в увлекательный мир оружейного дела, изучить все тонкости работы с огнестрельным оружием, расширить знания и получить ценные ремесленные навыки.

В Gunsmith Simulator вы попробуете свои силы в ремонте, обновлении и модификации оружия. Вы получите возможность создавать уникальные и впечатляющие предметы, пробуя различные конфигурации и настраивая оружие в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Игра оценит не только внешний вид оружия, но и его функциональность, дав вам возможность проверить точность и эффективность оружия во время увлекательных стрелковых квестов на виртуальном полигоне.