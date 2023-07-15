Симулятор оруженийка Gunsmith Simulator выйдет в раннем доступе Steam 19 июля ©

Разработчики Gunsmith Simulator вернулись с захватывающими новостями для всех любителей оружия. 19 июля игра выйдет в раннем доступе в Steam. После восторженного приема игроками пролога вскоре их ждет еще одно увлекательное путешествие в мир оружейного дела!. Команда GameHunters представила новый трейлер.

В Gunsmith Simulator вы будете играть за виртуальных оружейников, открывая в своей мастерской различные аспекты работы с оружием. Вы будете принимать заказы, а затем ремонтировать, обновлять и настраивать оружие в соответствии с индивидуальными потребностями клиентов.

В игре вы будете тщательно изучать оружие, заменяя и ремонтируя детали, а также изготавливая новые элементы из дерева и металла. Вам нужно будет обновить деревянные и металлические поверхности и удалить грязь и ржавчину. Кроме того, вы будете использовать новейшие гаджеты, такие как оптические прицелы, пистолетные рукоятки, лазеры и фонарики, а затем раскрашивать оружие для создания уникальных копий с учетом потребностей ваших клиентов.

Также нельзя пропустить стрельбище, где вы будете испытывать свои новоиспеченные пушки. У вас будет возможность отточить свои навыки в дальней и хронометражной стрельбе, в таких соревнованиях, как стрельба по тарелочкам и ловушкам, а также в ближнем бою на стрельбище CQB и на трассе разрушительной стрельбы.