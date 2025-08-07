ЧАТ ИГРЫ
GUNTOUCHABLES 07.08.2025
Ролевая, Мультиплеер, Шутер, Вид сверху, Кооператив
0 0 оценок

Новый рогалик от издателей Deep Rock Galactic отдают даром - но у вас есть только сутки

butcher69 butcher69

Студия Ghost Ship Publishing, прославившаяся благодаря Deep Rock Galactic, выпустила в Steam новый проект — кооперативный рогалик Guntouchables. Разработкой занималась команда Funday Games, а сам релиз уже состоялся. И самое приятное: игру можно бесплатно добавить в библиотеку до 11:00 МСК 8 августа.

Guntouchables — это динамичный экшен с элементами Vampire Survivors, рассчитанный на совместное прохождение. Вместе с друзьями игроки будут сражаться с бесконечными волнами мутантов, прокачивать оружие, подбирать модификаторы и использовать мощные активные умения. Всё это — в стилизованной ретро-обёртке и с упором на быструю, весёлую кооперативную игру.

После завершения бесплатной раздачи игра будет продаваться по цене 200 рублей. Так что если вы любите рогалики и не прочь пострелять в толпы врагов вместе с друзьями — Guntouchables стоит того, чтобы успеть забрать его прямо сейчас.

16
4
Комментарии: 4
Alex40001

она настолько популярна что просят забрать игру чуть ли не на коленях в день релиза ммм

4
Serpentrage

Она только вышла, какие колени то? тем более их рогалик про гномов довольно популярен. А тут кооп, потом будут длс продавать и скины - все просто. Тем более поднять онлайн на релизе и попасть в новости - это очень хороший бесплатный рекламный ход =)))

2
FlufflePuff

Я пожалуй откажусь от столь щедрого предложения. Подожду распродажи, когда разработчики будут давать деньги что бы я поиграл в их игру.

1
darsig

нет спасибо , играйте сами в свою безвкусную поделку

1