Новый рогалик от издателей Deep Rock Galactic отдают даром - но у вас есть только сутки

Студия Ghost Ship Publishing, прославившаяся благодаря Deep Rock Galactic, выпустила в Steam новый проект — кооперативный рогалик Guntouchables. Разработкой занималась команда Funday Games, а сам релиз уже состоялся. И самое приятное: игру можно бесплатно добавить в библиотеку до 11:00 МСК 8 августа.

Guntouchables — это динамичный экшен с элементами Vampire Survivors, рассчитанный на совместное прохождение. Вместе с друзьями игроки будут сражаться с бесконечными волнами мутантов, прокачивать оружие, подбирать модификаторы и использовать мощные активные умения. Всё это — в стилизованной ретро-обёртке и с упором на быструю, весёлую кооперативную игру.

После завершения бесплатной раздачи игра будет продаваться по цене 200 рублей. Так что если вы любите рогалики и не прочь пострелять в толпы врагов вместе с друзьями — Guntouchables стоит того, чтобы успеть забрать его прямо сейчас.