Gust of Wind 30.07.2023
7.3 7 оценок

Повидавшая жизнь чайка доберется до ваших ПК в июле - Названа дата выхода стелс-игры Gust of Wind

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4efy
Новости

Разработчики в лице студии Wrenchpunk Games показали новый геймплейный трейлер, где назвали дату выхода стелс-игры про чайку Gust of Wind. В этом постапокалиптическом мире игрокам предстоит выживать среди руин индустриальной цивилизации, где мутировавшие чайки сражаются за свое место под солнцем. Коварная фракция "Красные шарфы" угрожает миру, и единственный оставшийся город на континенте готов встать на их пути.

Gust of Wind предлагает пользователям множество возможностей: использование стелса в качестве своего главного "оружия", лазить по стенам, сражаться или исследовать небольшие открытые локации, включая парусные корабли, острова и шахтные туннели. Скрытность и тактика являются ключевыми факторами успешного прохождения, поскольку игроки смогут использовать несмертельные атаки и скрывать тела, чтобы избежать бдительных стражников. Однако когда скрытность не удается, в бою можно использовать различные инструменты и предметы вроде факелов. В Gust of Wind нас ожидают захватывающие и непредсказуемые схватки. К ключевым особенностям также можно отнести возможность использовать лодки, крюк-кошку и ручные краны для разнообразных способов доступа к различным областям.

Во время выхода в раннем доступе на площадке Steam 31 июля Gust of Wind предложит около трех часов игрового контента, разделенного на три миссии, атмосферные открытые зоны и историю, в которой выживание и коварство играют ключевую роль. Авторы верят, что игра привлечет любителей стелс-игр.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Oscilograf

Эта чайка видела некоторое дерьмо...

4
Dry2Ice

Если кто забыл, вот так на самом деле выглядят пернатые повидавшие всякое

2
DertuFys

Занятно) Ждала бы с удовольствием, но русский опять в пролёте... пока только на заметку.

1
Talendor3

Главный вопрос - можно ли гадить на врагов сверху?)

0