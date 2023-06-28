Повидавшая жизнь чайка доберется до ваших ПК в июле - Названа дата выхода стелс-игры Gust of Wind ©

Разработчики в лице студии Wrenchpunk Games показали новый геймплейный трейлер, где назвали дату выхода стелс-игры про чайку Gust of Wind. В этом постапокалиптическом мире игрокам предстоит выживать среди руин индустриальной цивилизации, где мутировавшие чайки сражаются за свое место под солнцем. Коварная фракция "Красные шарфы" угрожает миру, и единственный оставшийся город на континенте готов встать на их пути.

Gust of Wind предлагает пользователям множество возможностей: использование стелса в качестве своего главного "оружия", лазить по стенам, сражаться или исследовать небольшие открытые локации, включая парусные корабли, острова и шахтные туннели. Скрытность и тактика являются ключевыми факторами успешного прохождения, поскольку игроки смогут использовать несмертельные атаки и скрывать тела, чтобы избежать бдительных стражников. Однако когда скрытность не удается, в бою можно использовать различные инструменты и предметы вроде факелов. В Gust of Wind нас ожидают захватывающие и непредсказуемые схватки. К ключевым особенностям также можно отнести возможность использовать лодки, крюк-кошку и ручные краны для разнообразных способов доступа к различным областям.

Во время выхода в раннем доступе на площадке Steam 31 июля Gust of Wind предложит около трех часов игрового контента, разделенного на три миссии, атмосферные открытые зоны и историю, в которой выживание и коварство играют ключевую роль. Авторы верят, что игра привлечет любителей стелс-игр.