Сюжетная стелс-игра про антропоморфную чайку Gust of Wind вышла в раннем доступе

Вы попадаете в мир, где человечество исчезло, а на его месте появились чайки-мутанты. Они живут в руинах индустриальной цивилизации, ища остатки пневматического оружия и технологий. Но не все чайки дружелюбны. Существует племя «краснокрылых», которые подчиняют себе других и расширяют свою территорию под руководством жестокого вождя. Вам предстоит присоединиться к отряду смелых воинов, которые отправляются на поиски легендарного компрессора — устройства, способного изменить ход войны.

Вы — мастер скрытности, который специализируется на разведке, краже и саботаже. Ваша задача — проникать на вражеские базы, уклоняться от охраны и выполнять свою миссию. В темноте коридоров вы должны быть осторожны: свет может выдать ваше присутствие или помочь вам обезвредить противника. Не забывайте прятать тела, чтобы не вызвать подозрений.

Иногда вы не сможете избежать боя. Боевая система в Gust of Wind динамична и требует быстрой реакции. На открытых локациях вы можете использовать свою ловкость, чтобы увернуться от атак, перепрыгнуть препятствия и выйти из зоны поражения. В узких помещениях вам пригодится хорошее оружие, которое позволит быстро и эффективно одолеть противника.