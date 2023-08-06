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об игре
Gust of Wind 30.07.2023
5.8 12 оценок

Сюжетная стелс-игра про антропоморфную чайку Gust of Wind вышла в раннем доступе

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monk70
Новости

Компания Wrenchpunk Games выпустила в раннем доступ свою стелс-игру Gust of Wind. Действие Gust of Wind происходит в ржавом постапокалиптическом мире, наполненном остатками техники индустриальной эпохи. Вы играете за эксперта по скрытности команды чаек, отправленной на задание на парусном корабле. Их родной город находится в состоянии войны с фракцией шарфов, и их отправили за море, чтобы собрать оборудование, чтобы помочь его обороне.

Контент раннего доступа включает в себя три миссии, действие которых происходит в локациях-песочницах, таких как парусные корабли, острова и шахты. Игрок может свободно исследовать уровни, используя такие механики, как лазание, подкрадывание, гребные лодки и крюки для захвата, чтобы выполнить свои задачи. Охранников можно нокаутировать, а тела нести. Когда скрытность не удалась, игрок может использовать ручные инструменты, факелы и усыпляющие гранаты, разбросанные по уровням, чтобы уничтожить противников. Бои в Gust of Wind бурные и обычно быстро заканчиваются, поэтому бои поощряются только в крайнем случае.

Особенности:

  • В версии раннего доступа около 3-4 часов контента в 3 миссиях, установленных в небольших открытых средах.
  • Крадись, карабкайся, сражайся, греби и исследуй заброшенные окрестности.
  • Олдскульный стелс-опыт.
  • Оружие ближнего боя с парным оружием и метательными предметами, такими как крюки для захвата и усыпляющие гранаты.
  • История, основанная на выживании и заговоре, с диалогами, которые соответствуют действиям игрока.
  • Миссии имеют напряженную атмосферу, усиленную саундтреком
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Ellie Williams

это уже не чайка это альбатрос уже какой то на@уй

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