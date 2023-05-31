CD Projekt Red уволит около 30 сотрудников в связи с завершением поддержки "Гвинта" ©

CD Projekt Red уволит еще около 30 сотрудников до конца 2023 года, поскольку поддержка "Гвинт: Ведьмак. Карточная игра" сворачивается.

В сообщении в блоге на сайте Gwent, CD Projekt Red подтвердила, что "около 30 оставшихся членов команды Gwent собираются расстаться" со студией.

Это противоречит заявлению, сделанному в декабре, когда издательство сообщило IGN, что небольшое количество сотрудников останется на работе, чтобы поддерживать игру, а остальные сотрудники будут переведены на другие проекты CD Projekt Red.

Представитель компании сообщил IGN, что четыре члена команды будут уволены в июне, и CD Projekt Red будет постепенно увеличивать это число в течение года, пока в общей сложности не будет уволено около 30 сотрудников.

"Прощаться всегда непросто", - говорится в сообщении разработчика в блоге. "И хотя подобные решения неизбежны и являются естественным результатом переходного периода, мы хотели бы выразить искреннюю благодарность за весь тот вклад, который эти члены команды внесли в Gwent. Как и сообщество, вы помогли сделать игру такой, какая она есть сегодня".

Это объявление от CD Projekt Red последовало за двумя другими волнами увольнений. Компания The Molasses Flood, которая принадлежит CD Projekt Red и в настоящее время разрабатывает проблемную игру Project Sirius Witcher, ранее в мае уволила 29 членов команды.

CD Projekt Red также объявила о закрытии The Witcher: Monster Slayer в декабре прошлого года, сообщив, что в связи с этим будут проведены увольнения в компании-разработчике Spokko.

В настоящее время разработка Gwent переключена на работу с учетом интересов сообщества. CD Projekt Red объявила об изменениях в декабре, но заверила, что игра останется онлайновой на долгие годы, а последние "официальные" обновления будут выпущены командой разработчиков в период до конца 2023 года.