CD Projekt Red уволит около 30 сотрудников в связи с завершением поддержки "Гвинта"

CD Projekt Red уволит еще около 30 сотрудников до конца 2023 года, поскольку поддержка "Гвинт: Ведьмак. Карточная игра" сворачивается.
В сообщении в блоге на сайте Gwent, CD Projekt Red подтвердила, что "около 30 оставшихся членов команды Gwent собираются расстаться" со студией.
Это противоречит заявлению, сделанному в декабре, когда издательство сообщило IGN, что небольшое количество сотрудников останется на работе, чтобы поддерживать игру, а остальные сотрудники будут переведены на другие проекты CD Projekt Red.
Представитель компании сообщил IGN, что четыре члена команды будут уволены в июне, и CD Projekt Red будет постепенно увеличивать это число в течение года, пока в общей сложности не будет уволено около 30 сотрудников.
"Прощаться всегда непросто", - говорится в сообщении разработчика в блоге. "И хотя подобные решения неизбежны и являются естественным результатом переходного периода, мы хотели бы выразить искреннюю благодарность за весь тот вклад, который эти члены команды внесли в Gwent. Как и сообщество, вы помогли сделать игру такой, какая она есть сегодня".
Это объявление от CD Projekt Red последовало за двумя другими волнами увольнений. Компания The Molasses Flood, которая принадлежит CD Projekt Red и в настоящее время разрабатывает проблемную игру Project Sirius Witcher, ранее в мае уволила 29 членов команды.
CD Projekt Red также объявила о закрытии The Witcher: Monster Slayer в декабре прошлого года, сообщив, что в связи с этим будут проведены увольнения в компании-разработчике Spokko.
В настоящее время разработка Gwent переключена на работу с учетом интересов сообщества. CD Projekt Red объявила об изменениях в декабре, но заверила, что игра останется онлайновой на долгие годы, а последние "официальные" обновления будут выпущены командой разработчиков в период до конца 2023 года.
Походу они и сами потихоньку сворачиваются
Забавно читать как по всему миру компании увольняют тысячи людей, просто на улицу. Прям всеобщий тренд.
При этом совсем недавно скандал за скандалом был как вот профсоюзы, всякие фонды защищают людей и борятся с дискриминацией, сексизом, гомофобией, как вот френдли культура там у них, митинги всякие, против токсичности на рабочем месте. Борьба с переработками.
А когда просто увольняют людей, их и не слыхать вообще, не пикнул ни кто даже, всё норм. Когда им действительно надо, то затыкаются все и никто не пищит.
Да там либо выплаты сделают мама не горюй этим уволенным, либо просто устроят в другое место, юридически просто со старого выпнут.
Было бы недовольство они вонь давно подняли.