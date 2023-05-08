GYLT TBA
9 1 оценка

Gylt от авторов RiME обзавелась страницей в Steam

©
butcher69
Новости

Gylt от авторов RiME, испанской студии Tequila Works, все таки не будет заброшена после закрытия Google Stadia. У хоррор-приключения теперь появилась страница в цифровом магазине Steam. Даты выхода все еще нет, но на странице указана поддержка русского языка и её можно добавить в список желаемого.

GYLT – мрачная история о том, как фантазии и реальность переплетаются в странном печальном мире, способном воплотить наяву ваши кошмары. Прячьтесь от страшных существ или сражайтесь с ними, чтобы преодолеть испытания этого жуткого мира.

+ ещё 4 картинки
ПК
34
8
Последние посты по игре GYLT
Создатели Gylt намекнули, что бывший эксклюзив Stadia скоро выйдет на других платформах
Создатели Gylt намекнули, что бывший эксклюзив Stadia скоро выйдет на других платформах
Эксклюзивное для Stadia хоррор-приключение Gylt выйдет на других платформах
Эксклюзивное для Stadia хоррор-приключение Gylt выйдет на других платформах
GYLT - единственный доступный на старте Google Stadia эксклюзив получил первые оценки в западной прессе
GYLT - единственный доступный на старте Google Stadia эксклюзив получил первые оценки в западной прессе
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Dante From Light

GTX 2070 WTF?

10
Little Nico

Выглядит как заглушка на самом деле.

3
Raymon9

Странно что тебя не минималки смущают...Короче разрабы искуственно завышают требования (нагружают наши железки) хотя в плпне графики уже довно небыло значительных улучшений а требования всё растут и растут на ровном месте ГРЁБАННЫЙ ЗАГОВОР!

4
hamshut

Мдаа, требования просто жесть)
Игра по графике и требованиям не прожорливее Little Nightmares, а требования выше, чем у Метро 3))

0
Xstranger

32 GB WTF?

0
Vladislav123123123123 Raymon9

Им тупо впадало занимается оптимизацией на уровне скриптов, при грамотном подходе используя некоторые паттерны и загружая, выгружая объекты в порядке необходимости можно добиться неплохой оптимизации. При рагульстве которое делают сейчас можно легко и одними только спрайтами загрузить до лагов топ пк.

1