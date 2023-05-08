Gylt от авторов RiME обзавелась страницей в Steam ©

Gylt от авторов RiME, испанской студии Tequila Works, все таки не будет заброшена после закрытия Google Stadia. У хоррор-приключения теперь появилась страница в цифровом магазине Steam. Даты выхода все еще нет, но на странице указана поддержка русского языка и её можно добавить в список желаемого.

GYLT – мрачная история о том, как фантазии и реальность переплетаются в странном печальном мире, способном воплотить наяву ваши кошмары. Прячьтесь от страшных существ или сражайтесь с ними, чтобы преодолеть испытания этого жуткого мира.