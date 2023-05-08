Gylt от авторов RiME обзавелась страницей в Steam

Gylt от авторов RiME, испанской студии Tequila Works, все таки не будет заброшена после закрытия Google Stadia. У хоррор-приключения теперь появилась страница в цифровом магазине Steam. Даты выхода все еще нет, но на странице указана поддержка русского языка и её можно добавить в список желаемого.
GYLT – мрачная история о том, как фантазии и реальность переплетаются в странном печальном мире, способном воплотить наяву ваши кошмары. Прячьтесь от страшных существ или сражайтесь с ними, чтобы преодолеть испытания этого жуткого мира.
GTX 2070 WTF?
Выглядит как заглушка на самом деле.
Странно что тебя не минималки смущают...Короче разрабы искуственно завышают требования (нагружают наши железки) хотя в плпне графики уже довно небыло значительных улучшений а требования всё растут и растут на ровном месте ГРЁБАННЫЙ ЗАГОВОР!
Мдаа, требования просто жесть)
Игра по графике и требованиям не прожорливее Little Nightmares, а требования выше, чем у Метро 3))
32 GB WTF?
Им тупо впадало занимается оптимизацией на уровне скриптов, при грамотном подходе используя некоторые паттерны и загружая, выгружая объекты в порядке необходимости можно добиться неплохой оптимизации. При рагульстве которое делают сейчас можно легко и одними только спрайтами загрузить до лагов топ пк.