GYLT 06.07.2023
5.7 3 оценки

Приключенческий ужастик Gylt выйдет 6 июля на консолях и ПК

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butcher69
Новости

Tequila Works выпустит жуткую повествовательную приключенческую игру Gylt для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam 6 июля, объявил разработчик.

Gylt – мрачная история о том, как фантазии и реальность переплетаются в странном печальном мире, способном воплотить наяву ваши кошмары. Прячьтесь от страшных существ или сражайтесь с ними, чтобы преодолеть испытания этого жуткого мира.

Gylt впервые вышла для Stadia 19 ноября 2019 года, а несколько дней назад страницу игры заметили в Steam.

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