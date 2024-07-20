Симулятор спортзала Gym Simulator 24 покинул ранний доступ

Игра Gym Simulator 24 покинула стадию раннего доступа на ПК.
Благодаря патчам и обновлениям, появились новые возможности, такие как уборщики, бассейн, верхний этаж, ресторан, боксерская груша, система домашних животных и многое другое.
На следующей неделе планируются изменения для экономики и появление конкурирующих спортзалов.
Сейчас на игру до 2 августа действует скидка в размере 30% на Steam.
симулятор уборщицы и шабашника
Господи,какой же бред все эти симуляторы.
надо в реальный ходить,а не чушью страдать
Ждем у Куплинова
Спортзал и Куплинов это слова несовместимые