Симулятор спортзала Gym Simulator 24 покинул ранний доступ

Игра Gym Simulator 24 покинула стадию раннего доступа на ПК.

Благодаря патчам и обновлениям, появились новые возможности, такие как уборщики, бассейн, верхний этаж, ресторан, боксерская груша, система домашних животных и многое другое.

На следующей неделе планируются изменения для экономики и появление конкурирующих спортзалов.

Сейчас на игру до 2 августа действует скидка в размере 30% на Steam.