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Gym Simulator 24 10.11.2023
Симулятор, Инди, От первого лица
3.5 2 оценки

Симулятор спортзала Gym Simulator 24 покинул ранний доступ

Simple Jack
Новости

Игра Gym Simulator 24 покинула стадию раннего доступа на ПК.

Благодаря патчам и обновлениям, появились новые возможности, такие как уборщики, бассейн, верхний этаж, ресторан, боксерская груша, система домашних животных и многое другое.

На следующей неделе планируются изменения для экономики и появление конкурирующих спортзалов.

Сейчас на игру до 2 августа действует скидка в размере 30% на Steam.

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-2
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
sergeu78

симулятор уборщицы и шабашника

0
Armen 88

Господи,какой же бред все эти симуляторы.

0
WerGC

надо в реальный ходить,а не чушью страдать

-1
Real Slim Shady

Ждем у Куплинова

-3
Генерал Говард

Спортзал и Куплинов это слова несовместимые

0