.hack возвращается: CyberConnect2 перезапускает легендарную серию с .hack//Z.E.R.O.

Студия CyberConnect2 официально анонсировала новую RPG — .hack//Z.E.R.O.. Проект находился в разработке около десяти лет и стал первой игрой франшизы, полностью спланированной, созданной и изданной самой студией — с разрешения правообладателя Bandai Namco Entertainment. Платформы и дата релиза пока не раскрываются.

Название Z.E.R.O. символизирует «перезапуск с нуля» и не связано с ранобэ .hack//ZERO. Сюжет развернётся примерно через десять лет в будущем и вновь будет связан с MMORPG «The World», однако акцент сместится на драму реального мира. Если раньше его элементы ограничивались письмами и браузерами, то теперь разработчиков ничто не сдерживает.

Музыку к игре написал всемирно известный скрипач Таро Хакасе. Авторы обещают сохранить ключевую тему серии — двойственность виртуального и реального миров, — но переосмыслить её с учётом современных ожиданий аудитории. Игровой процесс объединит RPG-механику с элементами экшена и приключения.

Тизер-трейлер создан студией Kamikaze Douga и не содержит геймплейных кадров. По словам главы компании Хироси Мацуямы, проект станет новым этапом для франшизы и привлечёт как давних фанатов, так и новых игроков.