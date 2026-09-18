Культовую тетралогию .hack для PlayStation 2 переносят на ПК с помощью статической рекомпиляции

Пока компания Bandai Namco игнорирует многолетние просьбы фанатов о переиздании классических выпусков .hack, энтузиасты взялись за спасение культовой серии самостоятельно. Автор под ником Kazetrigger из фанатского объединения dothacktranslate, ранее отметившийся английским переводом .hack//Link, объявил о разработке проекта .hack//Recompilation. Главной задачей масштабной инициативы заявлено создание полноценного нативного порта на ПК всей оригинальной тетралогии IMOQ, выходившей на консоли PlayStation 2.

В основу технической базы лег инструментарий PS2Recomp, позволяющий статически перекомпилировать машинный код PlayStation 2 напрямую под современные процессоры без классического эмулятора. Подобная технология уже зарекомендовала себя на других проектах эпохи шестого поколения консолей, гарантируя практически мгновенные загрузки, высокую частоту кадров и минимальные системные требования. При этом разработчик подчеркивает ручной характер работы и принципиальный отказ от применения генеративных нейросетей при восстановлении исходного кода.

На текущий момент проект находится на ранней стадии и пока не может служить полноценной заменой оригиналу. Все силы брошены на первую главу под заголовком .hack//Infection. Разработчику удалось добиться запуска бинарного файла, прохождения экрана с логотипами и стабильного воспроизведения вступительного видеоролика с оригинальным звуком в исходном формате 4:3. Впрочем, видеопоток пока работает с техническими оговорками, поскольку ради синхронизации аудио и картинки движку приходится отбрасывать опаздывающие кадры.

До нормального игрового процесса проекту еще далеко, так как исполняемый код пока даже не доходит до главного меню. В текущей версии полностью отсутствует слой управления, поэтому к игре пока невозможно подключить клавиатуру или современные геймпады. К тому же компиляция и сборка проекта ведутся преимущественно на операционной системе Linux, а для запуска тестового прототипа требуются оригинальные файлы американского издания диска и знание утилиты CMake.

Дорожная карта производства насчитывает 5 этапов. Ближайшие задачи второй фазы включают выход в главное меню, подключение контроллеров и проверку стабильности рендеринга на локациях, во время сражений и при сохранении прогресса в .hack//Infection. Лишь после устранения временных технических решений и стабилизации ядра наработки начнут переносить на последующие части серии, включая .hack//Mutation, .hack//Outbreak и .hack//Quarantine, с реализацией единой системы переноса файлов сохранений между играми.

На заключительном этапе автор обещает внедрить визуальные улучшения, превращающие порт в полноценный ремастер. В список заявленных особенностей входят масштабирование внутреннего разрешения вплоть до 4K, честный широкоформатный режим без искажения пропорций, адаптированный интерфейс и потенциальная поддержка пользовательских модификаций. Сроки выхода даже первой рабочей версии не называются, поскольку развитием рекомпиляции сейчас занимается всего 1 человек.