GamesVoice показала русские голоса богов Олимпа из Hades - работа над озвучкой продолжается

Студия GamesVoice выпустила первый ролик из серии «Хтоничные хроники», посвящённой русской озвучке Hades. В новом видео разработчики локализации показали фрагменты записей актёров, озвучивающих олимпийских богов — от Зевса до Афродиты. Судя по первым отрывкам, команда делает ставку не просто на перевод, а на попытку передать характер и настроение каждого персонажа.

Для Hades это особенно важно: игра Supergiant Games во многом запомнилась именно харизматичными диалогами и живой подачей героев. Поэтому качественная адаптация здесь значит куда больше, чем обычная локализация текста. По первым впечатлениям, GamesVoice старается сохранить ту самую смесь пафоса, юмора и мифологической театральности, за которую фанаты полюбили оригинал.

При этом сроки выхода русской озвучки по-прежнему не раскрываются. В студии признают, что впереди ещё много работы: команда продолжает адаптировать сценарий и доводить реплики до естественного звучания. Судя по масштабу Hades и количеству диалогов, спешка здесь действительно могла бы только навредить результату.