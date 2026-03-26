Актёр озвучки Hades 2 признался, что "ненавидел себя", пытаясь победить собственного персонажа

Актёр Бен Старр рассказал, что во время прохождения Hades 2 ему пришлось столкнуться с одной из самых сложных битв в игре — против персонажа, которого он сам озвучил.

Старр исполнил роль Прометея, одного из боссов в продолжении популярного roguelike. По словам актёра, этот противник оказался настолько сложным, что во время первых попыток победить его он начал испытывать настоящее раздражение — в том числе и к самому себе.

Актёр отметил, что полностью погрузился в игру и провёл в ней около 90 часов. Однако именно встреча с Прометеем стала для него самым тяжёлым испытанием.

Когда ему наконец удалось одолеть босса, Старр даже отправил скриншот победы своему другу с шутливым комментарием о том, насколько изнурительной оказалась эта битва.

Hades 2 известна своими сложными сражениями с боссами, и Прометей считается одним из самых трудных противников для игроков, особенно при первой встрече. Поэтому многие поклонники игры сталкиваются с похожими трудностями во время прохождения.

Несмотря на сложности, актёр признался, что игра сильно его увлекла и он провёл в ней десятки часов, полностью погрузившись в мир проекта.