Благодаря предложениям сообщества, второй патч вносит множество приятных изменений и новых возможностей в Hades 2

Разработчики Hades 2 усердно трудились над своей последней разработкой, о чем можно судить по длинному списку изменений и улучшений, которые вносит второй патч. Некоторые из них были вдохновлены отзывами игроков, о чем разработчики упомянули в самом начале своего анонса.
Например, патч вводит новые иконки в пользовательский интерфейс, а также улучшает баланс оружия, чтобы сделать бой более приятным. Студия Supergiant Games сообщила, что в следующем обновлении особое внимание будет уделено божественным дарам — улучшениям персонажа, которые работают в рамках определенного подхода.
Ниже вы найдете лишь некоторые из новых возможностей второго обновления.
- Отныне каждую ночь мы будем встречать на одного олимпийца больше (теперь их появляется столько же, сколько и в Hades 1).
- Чтобы собрать ресурсы, добытые киркой, теперь достаточно удерживать кнопку (раньше ее приходилось нажимать).
- После приготовления в котле «дара проницательности» теперь можно проверить список умений, предлагаемых каждым олимпийцем, в Книге теней.
- Благодаря предложениям игроков разработчики также изменили баланс оружия, среди прочего увеличив его скорость. Переработке подверглись и умения, предоставляемые Молотом Дедала, - некоторые эффекты были вырезаны и заменены новыми.
Кроме того, патч включает в себя исправление ошибок, небольшие изменения в испытаниях Хаоса и изменения в визуальной и музыкальной составляющей проекта. Напомним, что предыдущий патч стал доступен 16 мая. Если разработчики сохранят такую же регулярность, то третье обновление можно ожидать в следующем месяце или даже в конце этого месяца.
Напоследок добавим, что уже несколько недель Hades 2 можно купить за 1100 рублей. Таким образом, у заинтересованных лиц есть хороший повод приобрести свою копию продолжения хита 2020 года.
На ресурсы лучше бы кьютэешку бы запилили и в случае успеха что давали побольше ресурсов это было бы логичнее, но решили упростить...
слишком сложно для любителей визуальных новел
Лул