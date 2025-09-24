Еще один претендент на звание "Игры года": у Hades 2 94 балла на Metacritic

Уже завтра состоится полноценный релиз рогалика Hades 2 и игра получает крайне высокие оценки от западной игровой прессы.
На агрегаторе Metacritic средний балл игры составляет 94 из 100 на основе 27 рецензий, что даже на один балл выше результата первой части, получившей в 2020 году множество наград. На Opencritic у игры 93 балла.
Обозреватели единогласно называют Hades 2 блестящим сиквелом, который превосходит оригинал практически во всём. По мнению Eurogamer, игра стала значительно глубже как в сюжете, так и в геймплее, где каждая деталь и взаимодействие ощущаются продуманными и значимыми.
Критики сошлись во мнении, что студии Supergiant Games удалось идеально сохранить магию оригинала, одновременно значительно расширив и обогатив игровой мир. Игру хвалят за захватывающий арт, очаровательных персонажей, великолепную музыку и прекрасный баланс между сложностью и доступностью.
Некоторые оценки:
- PC Gamer - 88/100;
- IGN - 10/10;
- TheGamer - 5/5;
- GamesRadar+ - 4.5/5;
- GameSpot - 9/10;
- VideoGamer - 10/10;
- DualShockers - 10/10;
- Dexerto - 5/5.
Hades 2 выйдет на PC, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.
Какая нафиг игра года? В эту игру сколько человек вообще будет играть?
По твоему сколько человек сейчас играет Hollow Knight Silksong
В студии сделавшей игру 20 человек. Это больше к инди чем к ААА-тайтлу. В инди Года могут запихнуть, к Silksong-у
Жду с нетерпением эту прекрасную игру 🤗
Игра года должна быть Clair Obscur: Expedition 33, а не высер тем более если это уже 2 часть как KCD II, Silksong, и эта ересь.