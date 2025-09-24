ЧАТ ИГРЫ
Hades 2 06.05.2024
Экшен, Адвенчура, Вид сверху
8.3 312 оценок

Еще один претендент на звание "Игры года": у Hades 2 94 балла на Metacritic

AceTheKing AceTheKing

Уже завтра состоится полноценный релиз рогалика Hades 2 и игра получает крайне высокие оценки от западной игровой прессы.

На агрегаторе Metacritic средний балл игры составляет 94 из 100 на основе 27 рецензий, что даже на один балл выше результата первой части, получившей в 2020 году множество наград. На Opencritic у игры 93 балла.

Обозреватели единогласно называют Hades 2 блестящим сиквелом, который превосходит оригинал практически во всём. По мнению Eurogamer, игра стала значительно глубже как в сюжете, так и в геймплее, где каждая деталь и взаимодействие ощущаются продуманными и значимыми.

Критики сошлись во мнении, что студии Supergiant Games удалось идеально сохранить магию оригинала, одновременно значительно расширив и обогатив игровой мир. Игру хвалят за захватывающий арт, очаровательных персонажей, великолепную музыку и прекрасный баланс между сложностью и доступностью.

Некоторые оценки:

  • PC Gamer - 88/100;
  • IGN - 10/10;
  • TheGamer - 5/5;
  • GamesRadar+ - 4.5/5;
  • GameSpot - 9/10;
  • VideoGamer - 10/10;
  • DualShockers - 10/10;
  • Dexerto - 5/5.

Hades 2 выйдет на PC, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.

12
7
Комментарии:  7
Shadowboxer
3
Haliburton
Гамер132

Какая нафиг игра года? В эту игру сколько человек вообще будет играть?

1
CRAZY rock GAME

По твоему сколько человек сейчас играет Hollow Knight Silksong

1
K0t Felix

В студии сделавшей игру 20 человек. Это больше к инди чем к ААА-тайтлу. В инди Года могут запихнуть, к Silksong-у

MadPumpkin2

Жду с нетерпением эту прекрасную игру 🤗

TheCalvariam

Игра года должна быть Clair Obscur: Expedition 33, а не высер тем более если это уже 2 часть как KCD II, Silksong, и эта ересь.