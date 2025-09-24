Еще один претендент на звание "Игры года": у Hades 2 94 балла на Metacritic

Уже завтра состоится полноценный релиз рогалика Hades 2 и игра получает крайне высокие оценки от западной игровой прессы.

На агрегаторе Metacritic средний балл игры составляет 94 из 100 на основе 27 рецензий, что даже на один балл выше результата первой части, получившей в 2020 году множество наград. На Opencritic у игры 93 балла.

Обозреватели единогласно называют Hades 2 блестящим сиквелом, который превосходит оригинал практически во всём. По мнению Eurogamer, игра стала значительно глубже как в сюжете, так и в геймплее, где каждая деталь и взаимодействие ощущаются продуманными и значимыми.

Критики сошлись во мнении, что студии Supergiant Games удалось идеально сохранить магию оригинала, одновременно значительно расширив и обогатив игровой мир. Игру хвалят за захватывающий арт, очаровательных персонажей, великолепную музыку и прекрасный баланс между сложностью и доступностью.

Некоторые оценки:

PC Gamer - 88/100;

IGN - 10/10;

TheGamer - 5/5;

GamesRadar+ - 4.5/5;

GameSpot - 9/10;

VideoGamer - 10/10;

DualShockers - 10/10;

Dexerto - 5/5.

Hades 2 выйдет на PC, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.