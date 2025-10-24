Грядущий патч для Hades 2 исправит "истинную концовку", которая никому не понравилась

Студия Supergiant Games готовит первое крупное обновление для Hades 2, главная цель которого - доработать финал игры, вызвавший шквал критики со стороны фанатов. Проблема с "истинной концовкой", которая открывается после многократных прохождений, заключалась не столько в самом ее содержании, сколько в подаче. Игроки массово жаловались на то, что развязка ощущается слишком внезапной, а действия ключевых персонажей в финале противоречили их мотивации. Критика была настолько единодушной, что реддит-сообщество игры было вынуждено ввести строгие правила обсуждения, чтобы избежать спойлеров в заголовках постов.

Supergiant Games прислушалась к отзывам. Вместо того чтобы полностью переписывать сюжет, разработчики решили добавить контекст. В первом пост-релизном патче появятся "улучшения истинной концовки" - новые события, которые будут предшествовать финалу и следовать после него. Это должно сделать повествование более плавным и логичным.

Помимо работы над концовкой, патч также включает ряд балансных правок и исправление ошибок. Однако главный фокус очевиден: Supergiant Games пытается смягчить восприятие и сделать финал своей долгожданной игры тем, что оставит у игроков приятное послевкусие, а не горький осадок. Ранняя версия патча доступна для игры уже сейчас.