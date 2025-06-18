Hades 2 готовится к релизу - последнее крупное обновление раннего доступа уже доступно

Supergiant Games объявила, что Hades 2 официально переходит на финальную стадию подготовки к релизу. Вчера разработчики выпустили последнее крупное обновление в рамках раннего доступа, после чего сосредоточатся на полировке проекта, исправлении багов и добавлении финального контента.

Как сообщается, основная часть игры уже готова. В полной версии игроки увидят истинную концовку и смогут открыть достижения. Разработка шла активно более года, и команда уверяет, что финальный продукт станет достойным продолжением культового оригинала.

Релиз Hades 2 намечен на 2025 год для PC, Mac и обеих версий Nintendo Switch. Впоследствии игра появится и на других платформах, как это было с первой частью.