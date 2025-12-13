Hades 2 имеет сценарий на 400 тысяч слов и 30 тысяч реплик

Supergiant Games раскрыла масштаб нарративной части Hades 2. По словам креативного директора Грега Касавина, сценарий сиквела насчитывает более 400 тысяч слов и свыше 30 тысяч озвученных реплик — примерно на 50% больше, чем в первой части.
Такой объём текста связан с особенностями структуры рогалика: персонажи реагируют на десятки и сотни забегов, запоминают действия игрока и продолжают развивать свои сюжетные линии даже после финала. Разработчики подчёркивают, что Hades 2 задуман как игра, в которую можно играть практически бесконечно, постоянно открывая новые диалоги и детали мира.
Hades 2 доступна на PC и консолях Nintendo.
"Hades 2" многое что имеет, даже награду на ТГА 25 и массу номинаций. Единственное, чего у нее нет -- это представительства здесь, на ПГ, в схожем голосовании. Про нее просто забыли, такую ачивку крайне сложно заработать на портале, где присутствует Храм Зеленой Луны и прочие "кандидаты".
Сама игра (Hades 2) во всем лучше оригинала: масштабнее, комплекснее, динамичнее, но уже без эффекта новизны, к сожалению. Третья часть точно не нужна.
Разработчикам из Supergiant Games стоит вернуться к прежней модели: новая игра -- новый айпи. Хотя понять их можно, соблазн сделать сиквел после россыпи наград и огромной популярности был велик.
Первая часть мне понравилась
Вторая часть намного хуже. В игре нет того чувства прокачки из первой части.
Да? Блин, жаль если так. Я смотрел вроде по роликам, то казалось, что улучшенный сиквел
Она и есть улучшенный, буквально во всем, сиквел.
А то, без такого количества слов, непонятно, о чем там речь идёт.
Круто, конечно, но лично я начал скипать практически все диалоги после, примерно, 15й ночи.