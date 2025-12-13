Hades 2 имеет сценарий на 400 тысяч слов и 30 тысяч реплик

Supergiant Games раскрыла масштаб нарративной части Hades 2. По словам креативного директора Грега Касавина, сценарий сиквела насчитывает более 400 тысяч слов и свыше 30 тысяч озвученных реплик — примерно на 50% больше, чем в первой части.

Такой объём текста связан с особенностями структуры рогалика: персонажи реагируют на десятки и сотни забегов, запоминают действия игрока и продолжают развивать свои сюжетные линии даже после финала. Разработчики подчёркивают, что Hades 2 задуман как игра, в которую можно играть практически бесконечно, постоянно открывая новые диалоги и детали мира.

Hades 2 доступна на PC и консолях Nintendo.