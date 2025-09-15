Hades 2 на Nintendo Switch 2 будет работать с частотой 120 к/с; владельцы Switch получат бесплатное обновление

Supergiant Games подтвердила, что Hades 2 на Nintendo Switch 2 будет работать с частотой 120 кадров в секунду при подключении к совместимому телевизору. Эта информация была раскрыта наряду с другими важными техническими подробностями долгожданного рогалика, включая подтверждение того, что игроки, купившие версию для Switch текущего поколения, получат бесплатное обновление до версии для новой консоли.

Согласно официальному описанию в eShop, Hades 2 будет поддерживать разрешение 1080p как в телевизионном, так и в портативном режиме, хотя в последнем частота кадров будет снижена до 60 кадров в секунду. Версия для Switch 2 также будет отличаться улучшенными текстурами и графикой по сравнению с текущей версией.

Supergiant также подтвердила, что обновление будет доступно для отдельной загрузки, что особенно полезно для тех, кто планирует приобрести игру в цифровом формате на текущей платформе, а затем перейти на новую консоль Nintendo. Этот процесс обновления не повлечёт за собой никаких дополнительных расходов для игроков.

Hades 2 выйдет в продажу 25 сентября 2025 года.