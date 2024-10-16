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Hades 2 06.05.2024
Экшен, Адвенчура, Вид сверху
8.2 217 оценок

Hades 2 получила крупное обновление с новым оружием, регионом, врагами и более 2500 озвученных строк

monk70
Новости

Supergiant Games выпустила первое крупное обновление для своего экшен-roguelike Hades 2 под названием The Olympic Update.

Игроки могут ожидать новых функций, таких как совершенно новый регион с новым Стражем, последний из Ноктюрнальных Оружий: Ксинт Черный Плащ, и несколько разблокируемых украшений и музыкальных треков.

Другие новые функции включают двух новых союзников с уникальными памятными подарками, двух новых животных-фамильяров и новые испытания, такие как новые Обеты для Клятвы Невидимого, Лунный Монумент и Невидимый Символ. Также было добавлено более 2500 новых озвученных строк.

Также реализована встроенная поддержка для систем Mac с Apple M1 или более поздней версией.

В полной версии Hades 2 будет представлен более полный и отточенный контент наряду с достижениями Steam и истинным финалом повествования. Поклонники могут ожидать крупных обновлений каждые несколько месяцев, включающих новые функции и контент, а также исправления, основанные на отзывах фанатов.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Кей Овальд

Крупное обновление игры В РАННЕМ ДОСТУПЕ!!! Хватит писать об ещё не вышедших играх так, как будто они уже вышли.

-2
yar1097

В её раннем доступе контента больше, чем в релизной версии Hades 1.

3
Кей Овальд yar1097

И это всё равно ранний доступ.

-1
Кей Овальд

Не знал, что Дионис был негром, да ещё и гачимученником, походу.

-2
Александр Дантес

Хоспаде... что они сделали с деонисом? Диниска прикройся, не позорься!!

-3