Hades 2 получила крупное обновление с новым оружием, регионом, врагами и более 2500 озвученных строк

Supergiant Games выпустила первое крупное обновление для своего экшен-roguelike Hades 2 под названием The Olympic Update.

Игроки могут ожидать новых функций, таких как совершенно новый регион с новым Стражем, последний из Ноктюрнальных Оружий: Ксинт Черный Плащ, и несколько разблокируемых украшений и музыкальных треков.

Другие новые функции включают двух новых союзников с уникальными памятными подарками, двух новых животных-фамильяров и новые испытания, такие как новые Обеты для Клятвы Невидимого, Лунный Монумент и Невидимый Символ. Также было добавлено более 2500 новых озвученных строк.

Также реализована встроенная поддержка для систем Mac с Apple M1 или более поздней версией.

В полной версии Hades 2 будет представлен более полный и отточенный контент наряду с достижениями Steam и истинным финалом повествования. Поклонники могут ожидать крупных обновлений каждые несколько месяцев, включающих новые функции и контент, а также исправления, основанные на отзывах фанатов.