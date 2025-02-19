Hades 2 получила крупное обновление Warsong, добавляющее Ареса, новые дары и финальную битву

Supergiant Games выпустила второе крупное обновление контента для Hades 2. Оно добавляет финальную битву на горе Олимп, которую игрокам предлагается открыть для себя, и Ареса, который приносит несколько новых даров.

Дары Ареса, по-видимому, сосредоточены на нанесении ран, хотя вы также можете вызывать падающие клинки с помощью заклинаний и рывков. У остальной части Пантеона также есть некоторые новые дары, в то время как другие были улучшены или переработаны. Также было добавлено более 2000 новых реплик, новых событий и совершенно новый Фамильяр, который дает мощное преимущество.

Другие изменения включают переработанный Алтарь пепла (с новым изображением карты Arcana), больше не нужно отдавать приоритет инструментам сбора и изменения баланса в Nocturnal Arms.

Hades 2 находится в раннем доступе для ПК.