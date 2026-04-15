Hades 2 получила новый трейлер, посвящённый запуску на Xbox и PlayStation

После успеха на ПК и Nintendo Switch 1 и 2, Hades 2 отмечает свой релиз на двух новых платформах – Xbox Series X/S и PS5. В неё также можно играть через Game Pass Ultimate и Premium, а также PC Game Pass, что само по себе оправдывает стоимость подписки.

Попытка Мелинои освободить свою семью из лап Кроноса – это очаровательное путешествие по глубинам ада. В нём сочетаются очарование и юмор в истории, которая могла бы быть довольно мрачной, учитывая ужасные обстоятельства.

Добавьте к этому отличную механику, продуманный сюжет, необычных персонажей, множество потрясающих врагов и внушительных боссов, с которыми нужно сражаться, используя навыки, которые вы приобретаете по ходу игры, и вы получите рецепт успеха.

Новый трейлер является тому доказательством и дает отличное представление об общем критическом отклике на Hades 2 с момента выхода из раннего доступа.