Hades 2 получила первое крупное обновление с расширенной концовкой, улучшениями боевых умений и исправлением багов

Студия Supergiant Games выпустила новое крупное обновление для Hades 2, добавившее расширенную концовку, улучшения боевых механик и исправление множества багов.
Главные изменения включают новые события на пути к настоящей концовке, а так же появилось несколько сцен после неё. Добавлено новое заклинание, позволяющее возвращаться к ключевым событиям. Пророчества персонажей теперь разворачиваются быстрее, а декоративные предметы в Распутье стали дешевле.
Разработчики улучшили эффективность даров богов, внесли изменения в оружие и заклинания, а также исправили баги у врагов и спецсобытий. В игру добавлены новые анимации персонажей, улучшены визуальные эффекты, а также обновлён звук и музыка.
Кроме того, в обновлении добавили возможность ограничивать FPS при выключенном VSync, улучшена совместимость с macOS и исправлены многочисленные мелкие баги, включая текстовые ошибки, визуальные недочёты и проблемы с инвентарём. Размер обновления составляет 2 ГБ.
После первой части влом проходить тоже самое, из боссов кайфанул только от сирен, Олимп ещё не открыл, но делать это желания нет
Ну, то ли ещё будет. Жду финальную версию.
Вот из-за этого не хочется играть в игры сразу после выхода. Обязательно будут патчи, исправления геймплея, дополнения. Не могут сразу игру сделать, везде "ранний доступ".