Hades 2 06.05.2024
Экшен, Адвенчура, Вид сверху
8.4 380 оценок

Hades 2 получила первое крупное обновление с расширенной концовкой, улучшениями боевых умений и исправлением багов

AceTheKing AceTheKing

Студия Supergiant Games выпустила новое крупное обновление для Hades 2, добавившее расширенную концовку, улучшения боевых механик и исправление множества багов.

Главные изменения включают новые события на пути к настоящей концовке, а так же появилось несколько сцен после неё. Добавлено новое заклинание, позволяющее возвращаться к ключевым событиям. Пророчества персонажей теперь разворачиваются быстрее, а декоративные предметы в Распутье стали дешевле.

Разработчики улучшили эффективность даров богов, внесли изменения в оружие и заклинания, а также исправили баги у врагов и спецсобытий. В игру добавлены новые анимации персонажей, улучшены визуальные эффекты, а также обновлён звук и музыка.

Кроме того, в обновлении добавили возможность ограничивать FPS при выключенном VSync, улучшена совместимость с macOS и исправлены многочисленные мелкие баги, включая текстовые ошибки, визуальные недочёты и проблемы с инвентарём. Размер обновления составляет 2 ГБ.

Dennissio

После первой части влом проходить тоже самое, из боссов кайфанул только от сирен, Олимп ещё не открыл, но делать это желания нет

1
Кей Овальд

Ну, то ли ещё будет. Жду финальную версию.

ZAUSA

Вот из-за этого не хочется играть в игры сразу после выхода. Обязательно будут патчи, исправления геймплея, дополнения. Не могут сразу игру сделать, везде "ранний доступ".