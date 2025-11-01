Hades 2 получила первое крупное обновление с расширенной концовкой, улучшениями боевых умений и исправлением багов

Студия Supergiant Games выпустила новое крупное обновление для Hades 2, добавившее расширенную концовку, улучшения боевых механик и исправление множества багов.

Главные изменения включают новые события на пути к настоящей концовке, а так же появилось несколько сцен после неё. Добавлено новое заклинание, позволяющее возвращаться к ключевым событиям. Пророчества персонажей теперь разворачиваются быстрее, а декоративные предметы в Распутье стали дешевле.

Разработчики улучшили эффективность даров богов, внесли изменения в оружие и заклинания, а также исправили баги у врагов и спецсобытий. В игру добавлены новые анимации персонажей, улучшены визуальные эффекты, а также обновлён звук и музыка.

Кроме того, в обновлении добавили возможность ограничивать FPS при выключенном VSync, улучшена совместимость с macOS и исправлены многочисленные мелкие баги, включая текстовые ошибки, визуальные недочёты и проблемы с инвентарём. Размер обновления составляет 2 ГБ.