Hades 2 получила первое обновление после релиза, ослабившее одного особо раздражающего мини-босса

Hades 2 всего неделю как выбралась из раннего доступа, но уже успела обзавестись первым крупным патчем для версии 1.0. Supergiant Games продолжает активно следить за своим проектом, исправляя баги и балансируя геймплей. Новое обновление вносит ряд технических правок и одно очень важное изменение, которое порадует многих игроков: ослаблен один из самых неприятных мини-боссов игры.

Патч устранил множество мелких ошибок, вроде некорректной активации эффектов Олимпийских Талисманов или проблем с выполнением некоторых пророчеств из «Списка Судьбы». Однако главным изменением стало исправление механики Фантома, мини-босса с Полей. Ранее он мог поглощать здоровье не только у игрока, но и у призванных союзников, что делало бой с ним мучительным испытанием. Особенно это ощущалось при использовании заклинания богини луны Селены, позволяющего воскрешать врагов на своей стороне. Казалось, вы усиливаете себя, но на деле просто подкармливали Фантома дополнительным источником здоровья.

Теперь этой лазейки больше нет: Фантом лишён способности высасывать жизнь из ваших призванных существ. Тем не менее, бой с ним по-прежнему остаётся серьёзным испытанием — он быстро атакует, трудно читается на фоне хаотичных визуальных эффектов и продолжает демонстрировать уровень опасности, сопоставимый с полноценными стражами локаций.