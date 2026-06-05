Hades 2 получила свежий патч: баги исправлены, а игрокам теперь подсказывают, где искать "Семена тайны"

Supergiant Games выпустила новое исправление для Hades 2, которое хоть и не является крупным обновлением, но заметно улучшает общее состояние игры. Патч, вышедший 3 июня, стал уже вторым после релиза и в первую очередь сосредоточился на стабильности и качестве игрового процесса.

Разработчики устранили ряд визуальных ошибок, редкие вылеты и проблемы с коллизиями. Подобные «точечные» исправления обычно не вызывают ажиотажа, но в случае Hades 2 они играют важную роль — проект и так находится в статусе одного из самых высоко оценённых релизов последних лет, и даже мелкие шероховатости здесь заметнее, чем в среднестатистических играх.

Одним из самых полезных нововведений стала подсказка в интерфейсе, которая теперь показывает, где искать «Семена тайны». На практике это выглядит как небольшое, но очень логичное улучшение качества жизни игрока — особенно для тех, кто предпочитает не тратить время на случайные догадки. Также были скорректированы взаимодействия между богами, что должно сделать сборки более предсказуемыми и честными.

Не обошлось и без правок в боях с боссами. Например, исправлена ошибка, из-за которой защитный барьер Деметры мог внезапно исчезать во время сражения с Тифоном. Также устранён баг, позволявший Хроносу атаковать Тифона чаще, чем задумано — подобные сбои сильно влияли на баланс и могли ломать сценарии боёв.

Hades 2, вышедшая в сентябре 2025 года, уже успела закрепиться как один из главных хитов года: рейтинг 95 на Metacritic и «очень положительные» отзывы в Steam на десятках тысяч оценок говорят сами за себя. На этом фоне регулярные патчи воспринимаются не как «доработка после релиза», а как аккуратная полировка уже практически идеальной формулы.

И хотя обновление не добавляет нового контента, оно показывает важную вещь: Supergiant Games явно не бросает проект на волне успеха, а продолжает доводить его до состояния, где каждая механика работает именно так, как задумано.