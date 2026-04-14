Hades 2 стала доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X|S

Спустя почти год после полноценного релиза, игра Hades 2 от Supergiant Games вышла на консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S и в сервисе Xbox Game Pass.

Разработчики, как и в случае с первой частью, не стали выпускать игру на этих платформах одновременно с версией 1.0. Пользователям PlayStation и Xbox пришлось ждать дольше, чем владельцам PC и других систем. Теперь же обладатели современных консолей от Sony и Microsoft тоже могут отправиться в подземный мир.

Hades 2 стала одним из главных релизов 2025 года. По данным агрегаторов, игра получила самые высокие оценки среди проектов прошлого года.