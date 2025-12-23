Hades 2 стала лучшей игрой 2025 года по среднему рейтингу на OpenCritic

После завершения церемонии The Game Awards и до конца 2025 года осталось всего несколько дней, OpenCritic объявила 20 игр, которые будут включены в ежегодный Зал славы, отмечающий лучшие игры года. Новый шедевр Supergiant Games, Hades 2, получил наивысший средний балл критиков — 95, рекомендацию критиков — 98, и рейтинг игроков — 100.
В Зал славы OpenCritic не входят порты, ремастеры, дополнения, DLC, новые версии и т. д., и в этом году в Зал славы вошли примечательные игры, демонстрирующие необычайно богатый год, такие как знакомая Clair Obscur: Expedition 33, получившая награду TGA «Игра года». В первую десятку также вошли: Hollow Knight: Silksong, Split Fiction и Death Stranding 2: On the Beach.
- Hades 2 (95)
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition (94)
- Clair Obscur: Expedition 33 (92)
- The Séance of Blake Manor (91)
- Donkey Kong Bananza (91)
- Hollow Knight: Silksong (91)
- Split Fiction (91)
- Trails in the Sky 1st Chapter (90)
- Simogo Legacy Collection (90)
- Death Stranding 2: On the Beach (90)
- Blue Prince (90)
- Monster Hunter Wilds (89)
- Keep Driving (89)
- Deltarune Chapters 3 & 4 (89)
- Sektori (89)
- Kingdom Come: Deliverance II (89)
- Battle Suit Aces (89)
- Shujinkou (89)
- Pipistrello and the Cursed Yoyo (88)
- The Talos Principle: Reawakened (88)
Пиксельное гуано и в целом убогая индюшатина часто получает восторженные отзывы от "эстетов и ценителей". Тот же силксонг, например.
Иди поиграй в «шедевральниый» MindsEye или Bloodlines 2, эстет 3D ты наш.
Странная номинация) а есть номинация лучшая игра на 3 месте по прыжкам?)
Лучшее что играл в 2025. Даррен Корб вообще сам себя превзошёл