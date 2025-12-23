ЧАТ ИГРЫ
Hades 2 06.05.2024
Экшен, Адвенчура, Вид сверху
8.4 396 оценок

Hades 2 стала лучшей игрой 2025 года по среднему рейтингу на OpenCritic

monk70 monk70

После завершения церемонии The Game Awards и до конца 2025 года осталось всего несколько дней, OpenCritic объявила 20 игр, которые будут включены в ежегодный Зал славы, отмечающий лучшие игры года. Новый шедевр Supergiant Games, Hades 2, получил наивысший средний балл критиков — 95, рекомендацию критиков — 98, и рейтинг игроков — 100.

В Зал славы OpenCritic не входят порты, ремастеры, дополнения, DLC, новые версии и т. д., и в этом году в Зал славы вошли примечательные игры, демонстрирующие необычайно богатый год, такие как знакомая Clair Obscur: Expedition 33, получившая награду TGA «Игра года». В первую десятку также вошли: Hollow Knight: Silksong, Split Fiction и Death Stranding 2: On the Beach.

  1. Hades 2 (95)
  2. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition (94)
  3. Clair Obscur: Expedition 33 (92)
  4. The Séance of Blake Manor (91)
  5. Donkey Kong Bananza (91)
  6. Hollow Knight: Silksong (91)
  7. Split Fiction (91)
  8. Trails in the Sky 1st Chapter (90)
  9. Simogo Legacy Collection (90)
  10. Death Stranding 2: On the Beach (90)
  11. Blue Prince (90)
  12. Monster Hunter Wilds (89)
  13. Keep Driving (89)
  14. Deltarune Chapters 3 & 4 (89)
  15. Sektori (89)
  16. Kingdom Come: Deliverance II (89)
  17. Battle Suit Aces (89)
  18. Shujinkou (89)
  19. Pipistrello and the Cursed Yoyo (88)
  20. The Talos Principle: Reawakened (88)
Комментарии:  4
Barred

Пиксельное гуано и в целом убогая индюшатина часто получает восторженные отзывы от "эстетов и ценителей". Тот же силксонг, например.

10
Omnia Smirnow

Иди поиграй в «шедевральниый» MindsEye или Bloodlines 2, эстет 3D ты наш.

1
-zotik-

Странная номинация) а есть номинация лучшая игра на 3 месте по прыжкам?)

DjаzZy

Лучшее что играл в 2025. Даррен Корб вообще сам себя превзошёл