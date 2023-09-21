Hades 2 стала самой ожидаемой игрой в Steam, обойдя Hollow Knight Silksong ©

Hades 2 официально выйдет в раннем доступе в 2024 году, и игроки готовятся к выходу одной из самых многообещающих инди-игр в следующем году. Вслед за недавним анонсом Supergiant Games, Hades 2 обошла Hollow Knight Silksong и стала самой ожидаемой игрой в Steam.

Хотя в настоящее время нет конкретной даты выпуска окончательной версии Hades 2, мы знаем, что скоро сможем получить версию раннего доступа. К сожалению, это не относится к игре, которая до вчерашнего дня занимала первое место среди самых ожидаемых игр в Steam, — продолжению Hollow Knight, Silksong. Из-за отсутствия даты релиза и отсутствия последних новостей от команды разработчиков Team Cherry о возможном раннем доступе, энтузиазм в отношении платформера, возможно, немного утих. Тем не менее, на данный момент игра по-прежнему является второй по популярности в Steam, сразу после Hades 2. Наконец, на третьей позиции находится шутер Payday 3, выходящий сегодня, 21 сентября.