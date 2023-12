Hades 2 вновь стала самой ожидаемой игрой в Steam после релиза The Day Before и The Finals

Hades 2, возможно, и не выиграла приз «Самая ожидаемая игра» на The Game Awards 2023, но она возглавила список, который действительно что-то значит. Продолжение рогалика теперь является самой желаемой игрой в Steam после выхода двух других крупных игр.

Зомби-MMO The Day Before и бесплатный шутер The Finals в какой-то момент были играми с наибольшим количеством добавлений в список желаний в магазине Valve. По совпадению, обе игры также были выпущены вчера, 8 декабря, и, как следствие, подняли Hades 2 на первое место.

В разделе «Топ-списки желаний» Steam теперь на вершине находится Hades 2, а сразу за ней следует градостроительная игра Manor Lords и еще более загадочное продолжение Hollow Knight: Silksong.

Когда игра Hades была полностью запущена в 2020 году, она произвела сенсацию в жанре roguelike, выиграв приз «Игра года» и собрав миллионы поклонников своим безумным действием, чрезвычайно разнообразными построениями персонажей и цикличным сюжетом, в котором использовалась его структура.