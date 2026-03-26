Hades 2 выйдет в Xbox Game Pass 14 апреля 2026 года

Разработчики из Super Giant Games объявили, что их популярный экшен-рогалик Hades 2 станет доступен на Xbox Game Pass, Xbox Series X/S, Xbox на ПК, через Xbox Cloud и на PS5 уже с 14 апреля 2026 года.

Игра, вышедшая в 2025 году, сразу получила восторженные отзывы критиков и быстро стала одной из самых высоко оценённых игр года. С момента релиза разработчики добавили новый сюжетный контент для истинной концовки и ряд обновлений, расширяющих игровой мир.

В Hades 2 игроки снова берут на себя роль бессмертной Принцессы Подземного мира, исследуя более обширный мифический мир, сражаясь с силами Титана Времени и используя легендарное оружие и благословения двенадцати богов Олимпа, включая Аполлона и Зевса.

Сиквел также вводит новые локации, испытания и систему улучшений, а его яркий и запоминающийся состав персонажей включает как знакомых, так и новых героев. Ранее в 2026 году Hades 2 была признана «Лучшей игрой на Steam Deck».

Игроки Xbox Game Pass и консольные пользователи смогут погрузиться в обновлённый мифический мир уже этим апрелем.