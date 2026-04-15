Любовь и кровь Олимпа: Hades 2 получила масштабный патч с романтикой и новыми сценами

Hades II продолжает активно развиваться в раннем доступе — студия Supergiant Games выпустила второй крупный патч, добавив в игру новый контент и балансные правки.

Одним из главных нововведений стали полноценные финальные сцены для пророчеств. Теперь истории персонажей, включая Одиссея и Арахну, получают озвученные завершения, доступные через «Список Судьбы».

Серьёзно расширена система отношений: после установления связи героям можно бесконечно дарить подарки вроде амброзии, открывая новые диалоги и сцены. Более того, персонажи, доступные для романтических линий, теперь проявляют интерес к их развитию, делая взаимодействие глубже.

Разработчики также добавили множество новых реплик, декоративные элементы для «Учебного плаца» и альтернативные формы для животных-спутников. В настройках доступности появился дополнительный уровень приближения камеры.

Не обошлось и без баланса: усилены благословения Ареса, включая урон и шанс выпадения эффектов. Обновление делает игровой процесс более разнообразным и насыщенным, укрепляя интерес к проекту на этапе раннего доступа.