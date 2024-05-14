Первый патч для Hades 2 исправит движение Мелинои и сбор ресурсов

Hades 2 от Supergiant Games была встречена положительно критиками и пиковым количеством одновременных игроков в Steam, составившим 103 567 человек. Конечно, это только начало раннего доступа, и до выхода версии 1.0 еще многое предстоит сделать. Разработчик изложил свои цели улучшений, сообщив, что он выпустил несколько «небольших исправлений» для устранения сбоев и ошибок прогресса.
Компания также собирает отзывы вместе с анонимными данными об игровом процессе, чтобы рассмотреть возможности баланса (хотя компания описывает этот процесс как «только начало»). Между тем, первый патч выйдет позже в этом месяце и будет посвящен сбору ресурсов.
«Мы хотим, чтобы игроки Hades 2 сосредоточились на целях, которые для них важны, но не хотим, чтобы сбор ресурсов вызывал у вас слишком сильное разочарование, например, если вы не взяли с собой в забег правильный инструмент для сбора».
Движение Мелинои также нуждается в некоторых улучшениях.
«Для нас важно, чтобы у Мелинои был свой особый стиль, и чтобы игроки могли управлять ее битвами и другими взаимодействиями ловко, отзывчиво и выразительно. У нас есть идеи, как улучшить ее рывок и спринт».
Включено несколько «других улучшений и исправлений», так что следите за подробными примечаниями к обновлениям в ближайшие недели.
После этого обновления Supergiant выпустит «как минимум еще одно», ориентированное на краткосрочные исправления и улучшения, прежде чем приступить к разработке первого крупного обновления. Последний планируется выпустить «через несколько месяцев» и включает в себя «новые функции и контент».
Hades 2 доступен в раннем доступе на ПК через Steam и Epic Games Store.