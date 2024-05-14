Первый патч для Hades 2 исправит движение Мелинои и сбор ресурсов

Продолжение приключенческого экшена с элементами рогалика Hades, переносящее игроков в новую главу истории подземного царства.

На этот раз главной героиней становится Мелиноя, бессмертная принцесса и сестра Загрея из первой части игры. Перед ней открываются новые горизонты — заручившись поддержкой олимпийских богов, Мелиноя должна бросить вызов самому титану времени. Каждое прохождение, вне зависимости от исхода, становится новым витком в развитии сюжета, предлагая игрокам увлекательное путешествие по лабиринтам судьбы.

Арсенал главной героини включает легендарное оружие ночи, наполненное древней магией. Эта сила позволит Мелиное преодолевать любые препятствия на своём пути. Более того, олимпийские боги, от Аполлона до Зевса, будут даровать ей свое покровительство, наделяя новыми способностями и усиливая существующие навыки. С такой поддержкой для Мелинои не существует границ.

На своём пути героиня повстречает множество ярких персонажей, как знакомых по первой части, так и совершенно новых. Каждая встреча и событие вносят свой вклад в уникальную историю, развитие которой будет зависеть от действий игрока. Благодаря процедурной генерации и множеству вариативных элементов, приключение в Hades 2 будет особенным для каждого.

Исследуя просторы подземного царства, игроки откроют для себя новые локации, испытания и системы прогресса. Алтарь арканов хранит в себе древние тайны, разгадка которых может стать ключом к могуществу. Приручение колдовских питомцев и сбор магических реагентов с помощью специальных инструментов добавляют глубины игровому процессу и открывают новые пути к достижению цели.

Также стоит отметить, что Hades 2 доступна самому широкому кругу игроков. Гибкие настройки сложности и режим «Бог», знакомый по первой части, позволят каждому подобрать оптимальный для себя вариант прохождения. В то же время, для хардкорных игроков предусмотрены особенно сложные испытания, бросающие вызов даже самым искусным героям.