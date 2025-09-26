Пиковый онлайн Hades 2 на релизе в Steam составил 84 тысячи игроков

Вчера состоялся релиз версии 1.0 у Hades 2 - игра от студии Supergiant Games наконец-то вышла из раннего доступа и получила очень высокие оценки критиков (94 балла на Metacritic) и игроков. Пользовательский рейтинг игры в Steam составляет 95%.
Релиз Hades 2 так же смог привлечь внушительное количество игроков: пиковый онлайн игры в Steam за последние 24 часа составил 84,4 тысячи человек. Её не удалось побить собственный рекорд онлайна: на старте раннего доступа она привлекла 103,5 тысячи игроков, однако учитывая приближающиеся первые выходные - шансы на это безусловно есть.
Hades 2 уже доступна на PC, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.
Щаща, какой нибудь купивший скуф будет радоваться за игру и скажет что 84000 человек это неплохо 🤯
Хотя мы то знаем что 84000 это даже не топ 10 стима, но нече пускай порадуется, он же честно купил.
Не будем ему говорить кто их этих 84 щас вот сидит играет, а кто купил по приказу любимого стримера. // Денис Иванов
очередной клоун решил устроить срач на пегаче, "ну нече", обязательно кто нибудь бы да заметил
О первый скуфяра пришел уже // Денис Иванов