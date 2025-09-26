Пиковый онлайн Hades 2 на релизе в Steam составил 84 тысячи игроков

Вчера состоялся релиз версии 1.0 у Hades 2 - игра от студии Supergiant Games наконец-то вышла из раннего доступа и получила очень высокие оценки критиков (94 балла на Metacritic) и игроков. Пользовательский рейтинг игры в Steam составляет 95%.

Релиз Hades 2 так же смог привлечь внушительное количество игроков: пиковый онлайн игры в Steam за последние 24 часа составил 84,4 тысячи человек. Её не удалось побить собственный рекорд онлайна: на старте раннего доступа она привлекла 103,5 тысячи игроков, однако учитывая приближающиеся первые выходные - шансы на это безусловно есть.

Hades 2 уже доступна на PC, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.