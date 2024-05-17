По словам креативного директора, Hades 2 останется в раннем доступе по крайней мере до конца года

Грег Касавин, креативный директор Hades 2 в Supergiant Games, рассказал о статусе раннего доступа, в котором сейчас находится игра, а также сообщил, как долго она будет оставаться на этом этапе.
Hades 2 вышла в раннем доступе 6 мая, но уже в таком состоянии она смогла по-настоящему покорить всех, при первых восторженных откликах публики, сразу установив планку при запуске в 100 000 одновременных игроков и моментально заняв на первое место по продажам в Steam.
Что касается планов на ближайшее будущее, то, похоже, команда намерена держать ее в раннем доступе еще несколько месяцев, ведь, похоже, предстоит еще много работы. Касавин сообщил, что Supergiant в настоящее время сосредоточена, прежде всего, на разработке первого крупного обновления Hades 2, которое обещает быть весьма существенным, но ему предшествуют другие более мелкие патчи.
«В краткосрочной перспективе мы планируем выпустить как минимум пару незначительных патчей для улучшения определенных частей игры, где, по нашему мнению, некоторые обновления окажут наилучший эффект, основываясь на полученных отзывах», — пояснил Касавин.
«Затем мы сосредоточимся на нашем крупном обновлении, для которого потребуется несколько месяцев, в течение которых игра не будет обновляться. Это крупное обновление будет включать в себя новые функции, окружение, врагов и другой контент».
После этого крупного обновления останется место для других мелких патчей, и только после этого команда будет считать Hades 2 завершенной для версии 1.0:
«Мы ожидаем, что она останется в раннем доступе как минимум до конца этого года».
Короче говоря, окончательная версия Hades 2, вероятно, появится в начале 2025 года, еще неизвестно, существует ли вероятность того, что консольные версии появятся до этого периода или нет.
Ну значит в след году возьмем, как все допилят) первую часть тоже только в конце 2022 года прошел, когда уже все баги пофиксили и сюжетных моментов докинули
скачаем) // Евгений Курлыкин