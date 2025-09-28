После полноценного релиза Hades 2 удалось побить свой рекорд онлайна в Steam

Hades 2 вышла из раннего доступа в Steam и на Nintendo Switch 2 в прошедший четверг. Насколько хорошо игра покажет себя на Switch 2, станет ясно только после публикации данных о продажах, что может занять некоторое время, но её успех в Steam можно отслеживать в режиме реального времени благодаря SteamDB.

В субботу игре удалось собрать более 103 тыс. игроков онлайн, что стало новый рекордом. В мае 2024 года, когда Hades 2 вышла в раннем доступе, пиковый одновременный онлайн составил 103 567 игроков. Благодаря активному сообществу на выход это число выросло до 103 890 игроков. Стоит отменить, что непосредственно в день полноценного релиза пиковый онлайн составил чуть менее 85 тыс. игроков.