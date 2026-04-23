Разработчик Hades 2 не задумывается о "наследии" игры

Креативный директор Supergiant Games Грег Касавин признался, что не слишком думает о том, какое место Hades и Hades 2 займут в истории индустрии. По его словам, для команды куда важнее, чтобы игрокам просто было приятно проводить время в их проектах.

В интервью перед церемонией BAFTA Games Awards 2026 разработчик отметил, что судьба большинства видеоигр со временем одинакова — их просто забывают. Поэтому, если игре удаётся оставить хотя бы какое-то впечатление и не исчезнуть из памяти сразу после релиза, это уже можно считать успехом.

Касавин подчеркнул, что команда Supergiant Games прежде всего стремится создавать проекты, которые дарят положительные эмоции. Для разработчиков важно, чтобы игрок чувствовал, что время, проведённое в игре, было потрачено не зря.

Он также напомнил, что даже самые дешёвые или бесплатные игры требуют одного ценного ресурса — времени. Именно поэтому разработчики особенно ценят тех, кто выбирает их проекты среди множества других.

По мнению Касавина, после релиза игра перестаёт полностью принадлежать создателям, и именно игроки в итоге определяют её место в истории. Поэтому разработчики предпочитают не строить долгосрочных прогнозов о «наследии» своих проектов.