Разработчики Hades 2 объяснили судьбу способностей из раннего доступа: идеи никуда не исчезли

Игроки Hades 2 могли заметить, что часть умений и благословений из версии Early Access пропала к финальному релизу. Однако в Supergiant Games уверяют: многие из них не были вырезаны, а просто получили новую форму.

Креативный директор Грег Касавин рассказал, что некоторые способности «переехали» в другие элементы игры. Например, популярный в раннем доступе Smithy Sprint, вызывавший взрыв при рывке, теперь лег в основу одного из аспектов оружия — Черного Плаща с аспектом Никс. По словам Касавина, подобные изменения делают механики более понятными и органично вписывают их в общий баланс.

Разработчик подчеркнул, что работа над Hades 2 строилась на постоянных итерациях: идеи тестировались, перерабатывались и меняли назначение, если это шло на пользу целостности игры. В студии считают важным не «цепляться» за отдельные находки, если они лучше работают в другом виде.