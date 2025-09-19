Стало известно точное время выхода полной версии Hades 2

Полноценный официальный релиз Hades 2 не за горами. Hades 2 — это продолжение Hades, любимого многими экшен-рогалика 2020 года, где игрок управляет Загреем, сыном Аида, который пытается бросить вызов отцу и сбежать из Тартара, чтобы достичь горы Олимп.

Официальный релиз Hades 2 состоится в четверг, 25 сентября 2025 года. С выходом обновления v1.0 для игроков раннего доступа в Steam и Epic Games, а также на других платформах. Время выхода будет зависеть от часового пояса игрока. В России официальный релиз запланирован на 19:00 по московскому времени.

Hades 2 будет доступна на ПК в Steam и Epic Games Launcher, а также на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.

На данный момент подтверждённых дат выхода для консолей PlayStation 5 и Xbox Series S|X нет. Вполне логично, что разработчик и издатель Supergiant Games будет использовать ту же структуру релиза, что и в случае с Hades, где игра сначала вышла на ПК и Switch, а спустя некоторое время — на PS5 и Xbox Series.