Стильный релизный трейлер Hades 2 раскрыл дату выхода из раннего доступа в конце сентября

Supergiant Games назвала дату выхода Hades 2: игра покинет ранний доступ и официально выйдет 25 сентября 2025 года для Nintendo Switch и Switch 2, а также для Steam и Epic Games Store. Физическая версия для консолей появится позже — 20 ноября.

Анонс прозвучал во время свежего Nintendo Direct, где также показали новый обзорный трейлер, демонстрирующий боевую систему и особенности экшен-рогалика. Версия для Switch 2 получит поддержку 120 FPS, что должно сделать динамичные сражения ещё более зрелищными.

Главной героиней Hades II стала Мелиноэ — бессмертная ведьма и принцесса подземного мира, отправившаяся бросить вызов силам, порождённым Титаном Времени. На её стороне, как и в первой части, боги Олимпа, готовые наделять героиню благословениями и новыми способностями.

Supergiant отмечает, что, несмотря на преемственность, сиквел будет полон сюрпризов. Игроков ждёт богатый выбор оружия, полностью озвученные диалоги и десятки уникальных персонажей. Разработчики обещают, что игра сохранит знакомую атмосферу Hades, но при этом предложит свежий взгляд на мифологию и развитие персонажей.