Supergiant Games ищет сотрудников для нового проекта после Hades 2

Студия Supergiant Games начала подготовку к следующей игре после успешного релиза Hades 2. Разработчики открыли вакансию инженера по графике и анимации, прямо указав, что кандидатам предстоит работать над тем, «что будет дальше».

Это первое подтверждение того, что команда уже двигается к новому проекту после завершения поддержки второй части, включая патчи и консольные версии. Ранее студия признавалась, что ей нужно время на отдых и переосмысление дальнейших планов.

Однако среди игроков нет единого мнения о будущем. Часть аудитории надеется увидеть полноценное продолжение — третью часть популярной серии. Другие, наоборот, хотят, чтобы разработчики вернулись к более экспериментальным проектам вроде Transistor или Pyre.

Сами авторы пока не дают конкретики. Руководство студии ранее подчеркивало, что идея Hades 3 не является чем-то заранее решенным, и внутри команды нет четкого плана по продолжению франшизы.