Supergiant Games поделилась планами на обновления Hades 2 - в 2025 году выйдет два крупных обновления для игры

Студия Supergiant Games поделилась подробностями грядущих обновлений для Hades 2. В октябре состоялся выход крупного обновления Olympic Update, добавившее новый регион, персонажей и оружие в игру.

В начале 2025 года разработчики планируют выпустить крупное обновление, в котором расширят сюжет игры. А в течение года выйдет еще одно масштабное обновление, которое так же добавит новый сюжетный контент.

Тем не менее, по словам разработчиков, настоящий финал игры по-прежнему планируется в полноценной версии 1.0. Когда состоится её выход - на данный момент неизвестно. Всё зависит от того, сколько времени у разработчиков займет выпуск двух предстоящих обновлений. Однако учитывая то, что на 2025 год запланировано сразу два крупных обновления - скорее всего выход игры из раннего доступа состоится не раньше 2026 года.