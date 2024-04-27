Supergiant Games: технический тест Hades 2 завершится 29 апреля - скоро игра выйдет в раннем доступе

Студия Supergiant Games объявила о том, что техническое тестирование предстоящей Hades 2 подходит к концу. Тестирование завершится 29 апреля, после этого тестовая версия игры пропадет из библиотеки у игроков в Steam.

Разработчики поблагодарили всех участников тестирования и сказали, что оно помогло им выявить и устранить ряд ключевых технических проблем, которые не удалось обнаружить раньше. Завершение технического тестирования приближает выход игры в раннем доступе в Steam. Разработчики пока что не могут назвать конкретную дату начала раннего доступа, но говорят, что он начнется уже скоро.

Ранее студия планировала выпустить Hades 2 в раннем доступе до завершения 2 квартала текущего года, то есть до 1 июля. Первоначально игра выйдет на PC в раннем доступе, а затем, на релизе, доберется до PS5 и Xbox Series X/S.