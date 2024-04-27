Supergiant Games: технический тест Hades 2 завершится 29 апреля - скоро игра выйдет в раннем доступе

Студия Supergiant Games объявила о том, что техническое тестирование предстоящей Hades 2 подходит к концу. Тестирование завершится 29 апреля, после этого тестовая версия игры пропадет из библиотеки у игроков в Steam.
Разработчики поблагодарили всех участников тестирования и сказали, что оно помогло им выявить и устранить ряд ключевых технических проблем, которые не удалось обнаружить раньше. Завершение технического тестирования приближает выход игры в раннем доступе в Steam. Разработчики пока что не могут назвать конкретную дату начала раннего доступа, но говорят, что он начнется уже скоро.
Ранее студия планировала выпустить Hades 2 в раннем доступе до завершения 2 квартала текущего года, то есть до 1 июля. Первоначально игра выйдет на PC в раннем доступе, а затем, на релизе, доберется до PS5 и Xbox Series X/S.
Ждём полноценный выход игры, не вижу смысла играть в ранний доступ.
Ох уж эти ранние доступы.
Imho ранний доступ это вовсе не плохая вещь, даже хорошая! Но для того, что бы полностью быть таковым, ранний доступ не должен длиться больше чем полгода, дольше - уже какое-то фуфло.
Первая часть Hades была в РД, если не ошибаюсь, больше года, я играл в него заметно дольше чем полгода, но к "релизу" уже надоело, так и не прошел игру ( Потому что вышла тупая ситуация, что игру я прошел уже раз 40, и что я получил с релизом? Новый игровой контент(содержание если по-русски)? Фиг там! - на тебе тупо концовку и шуруй. Буэ.